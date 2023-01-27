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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتشر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 14 عاماً

جعل المشاهد متحمسا.. لجنة تحكيم شارك تانك توضح قواعد نجاح البرنامج.. فيديو

لجنة تحكيم برنامج
لجنة تحكيم برنامج شارك تانك

أكد أعضاء لجنة تحكيم برنامج شارك تانك، أن قانون البرنامج يمنع على لجنة التحكيم معرفة أي شي عن هوية المتقدم وأن القرارات المتأخذة بالمساهمة أو بشراء الأسهم هي قرارات وليدة اللحظة وأن قانون البرنامج يمنع مطالبتنا بخفض السعر وأيضا يجب أتخاذ القرار في نفس الوقت ويكون ومن الأموال الشخصية.


وأوضح أعضاء لجنة التحكيم خلال تصريحات في برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هذه القوانين هي التي ساعدت على نجاح البرنامج وجعلت المشاهد متحمس بسبب أن القرارات التي من الممكن أن تتخذ في سنة يجب أن يتخذوها في 20 دقيقة وقرارت متعلقة بأموال.


وذكر أعضاء لجنة التحكيم، أن هذا البرنامج موجود في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 14 سنة وقام بعمل إقتصاد حقيقي جديد بحوالي 6 مليار دولار من البرنامج فقط.

لجنة تحكيم شارك تانك منى الشاذلى معكم الولايات المتحدة الامريكية

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