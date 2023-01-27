سبيكة ذهبية عيار 24 .. منى الشاذلي تتغزل في فاطمة سعيد.. شاهد

أكدت الإعلامية منى الشاذلي، أنه تم إقامة أول حفلة من سلسلة الحفلات، التي ستقام في المتحف المصري الكبير، إلى أن يتم الإفتتاح الرسمي، وهو حفل جماهيري تم إحيائه بواسطة السوبرانو المصرية العالمية "فاطمة سعيد"، والأوركسترا بقيادة الرائع "نادر عباسي".



وأوضحت منى الشاذلي، من خلال برنامجها " معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن كل من حضر هذا الحفل تحدث عن جمال، وروعة أداء فاطمة سعيد، واللمسة الرائعة لنادر عباسي، وجمال الأغاني العربية، وغير العربية، مشيرة إلى أنها قامت بغناء أغنية "مصر هي أمي"، ولكن بالشكل "الأوبيرالي"، وأنها رقصت بالعصا على أغنية "مصر هي أمي".



وقالت منى الشاذلي ، إن إختيار فاطمة سعيد، لإقامة أول حفل في المتحف المصري الجديد كان إختيار موفق جدا، وأن فاطمة إرتدت فستان ذهبي، وهي تغني بصوتها الفخم كنت تشعر أنك امام سبيكة ذهبية، سبيكة من الموهبة ومن الرقي والجمال والحضور، معلقة "سبيكة دهب عيار 24 أسمها فاطمة سعيد" متابعة أننا في إنتظار فاعليات أخرى.