عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمير هاري يعلن عن إصابته بمرض غريب..أعراضه واسبابه

الامير هاري
الامير هاري

يستمر الأمير البريطاني هاري في اثارة الجدل عالميا من خلال مذكراته التي نشرها في كتاب باسم سبير أو الاحتياطي حيث هاجم فيه العائلة الملكية، بينما كان آخر الموضوعات المثيرة هي إصابته بمرض غريب.

txt

هجوم ناري من مخرجة مسلسل هاري وميجان ضد العائلة الملكية

txt

بريطانيا تكشف مراسم احتفال تتويج الملك تشارلز دون ذكر الأمير هاري

ويقول "هاري" في مذكراته: "كنت خائفًا من الخلاء، كان الأمر شبه مستحيل بالنظر إلى دوري العام".

رهاب الخلاء خوف وقلق من الأماكن الذي يصعب على المريض الفرار منها، ويصاب به نحوا 1.3٪ من البالغين في الولايات المتحدة.

 

وتشمل أعراض هذا المرض سرعة ضربات القلب أو صعوبة في التنفس أو الدوار أو الدوخة أو الاحمرار المفاجئ أو القشعريرة أو التعرق المفرط.

 

وفي العام الماضي، كان سبعة من كل 10 يعانون من ضعف متوسط ​​إلى شديد ورهاب الخلاء أقل شيوعًا من اضطرابات القلق الأخرى، مثل اضطراب القلق الاجتماعي، الذي يصيب 12.1٪ من البالغين في الولايات المتحدة في وقت ما من حياتهم، وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية.

لا يزال الباحثون يحاولون فهم سبب إصابة بعض الأشخاص بتلك المرض، لكنهم يعتقدون أنه ينطوي على مزيج من الجينات والتجارب وهناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض مثل سوء المعاملة أو كارثة طبيعية أو وفاة أحد الوالدين أن يكون لديك شخصية عصبية أو قلقة وجود قريب مصاب برهاب الخلاء .

هاري سبير العائلة الملكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن

شوبير يعلن عن أول صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

سقوط أنوش.. من هي صاحبة فيديوهات الروتين المنزلي وسر الـ1000 دولار شهريا

5 علامات بكيس النسكافية المغشوش ببودرة البلاط

تحذير عاجل.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

اتحاد الكرة رفض .. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

باستخدام الذكاء الاصطناعي .. تقنية جديدة لرؤية ما وراء الجدران والأبواب

طالب روسي يبتكر روبوتا لعلاج تجلط الدم

مناخ بريطانيا يشهد كارثة نهاية هذا العقد

سفينة بدون قبطان.. الأولى من نوعها باستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم البحار

أزمة في عودة العمالة إلى وظائفهم بسبب كورونا طويل الأمد.. تفاصيل

هجوم ناري من مخرجة مسلسل هاري وميجان ضد العائلة الملكية

كارثة.. انهيار جبل جليدي بالقرب من محطة أبحاث بريطانية بها 21 موظفًا

تحويل كوكب الأرض إلى مرصد فضائي عملاق.. كيف ينوي العلماء فعل ذلك؟

ترشيحاتنا

سمع كلام أمه وسكت.. فيديو صادم لوالدة بيكيه تضرب النجمة شاكيرا في وجوده

الدولار يقترب من أدنى مستوياته عالميًا في 8 أشهر

كلاتنبيرج ملبسش شورت ..جهاد جريشة يضع روشتة تطوير منظومة التحكيم المصري

تامر أمين منفعلا على الهواء: كل الأشياء مغلوطة فى منظومة كرة القدم

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على مواقع لـ حماس في قطاع غزة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 علامات بكيس النسكافية المغشوش ببودرة البلاط

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين الخطيب: امرأة يحتاجها الرجل ..والفرق بين النسكافيه المغشوش والأصلي.. وهيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

تعرف على أعراض مرض السل وطرق الوقاية منه

فيديو

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ