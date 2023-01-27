الأمير هاري يعلن عن إصابته بمرض غريب..أعراضه واسبابه

يستمر الأمير البريطاني هاري في اثارة الجدل عالميا من خلال مذكراته التي نشرها في كتاب باسم سبير أو الاحتياطي حيث هاجم فيه العائلة الملكية، بينما كان آخر الموضوعات المثيرة هي إصابته بمرض غريب.

ويقول "هاري" في مذكراته: "كنت خائفًا من الخلاء، كان الأمر شبه مستحيل بالنظر إلى دوري العام".

رهاب الخلاء خوف وقلق من الأماكن الذي يصعب على المريض الفرار منها، ويصاب به نحوا 1.3٪ من البالغين في الولايات المتحدة.

وتشمل أعراض هذا المرض سرعة ضربات القلب أو صعوبة في التنفس أو الدوار أو الدوخة أو الاحمرار المفاجئ أو القشعريرة أو التعرق المفرط.

وفي العام الماضي، كان سبعة من كل 10 يعانون من ضعف متوسط ​​إلى شديد ورهاب الخلاء أقل شيوعًا من اضطرابات القلق الأخرى، مثل اضطراب القلق الاجتماعي، الذي يصيب 12.1٪ من البالغين في الولايات المتحدة في وقت ما من حياتهم، وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية.

لا يزال الباحثون يحاولون فهم سبب إصابة بعض الأشخاص بتلك المرض، لكنهم يعتقدون أنه ينطوي على مزيج من الجينات والتجارب وهناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض مثل سوء المعاملة أو كارثة طبيعية أو وفاة أحد الوالدين أن يكون لديك شخصية عصبية أو قلقة وجود قريب مصاب برهاب الخلاء .