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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم ناري من مخرجة مسلسل هاري وميجان ضد العائلة الملكية

هاري وميجان
هاري وميجان

شنت مخرجة مسلسل هاري وميجان هجوماً على العائلة الملكية البريطانية بعد إصدار المسلسل حيث قالت إن القصر حاول تشويه سمعة السلسلة الوثائقية بعد إعلان عرضها على منصة نتفليكس.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “اندبندنت” البريطانية، قالت المخرجة ليز جاربوس، إن القصر تعمد تشويه سمعة العرض كما شن هجمة صحفية في بريطانيا ضده مؤكدة أن المسلسل عبارة عن مذكرات وثائقية للأمير يحكي فيها فقط ما عاشه.



وآثار المسلسل الجدل في مختلف الصحف العالمية حيث اعتبره الكثيرون تطاول من الأمير على أسرته، كما وصفه البعض بالغير لائق للعرض نظرا لحدة الأسرار التي أعلنها هاري خلال الحلقات التي تمت إذاعتها.

وعرض النصف الأول من السلسلة الوثائقية المكونة من 6 أجزاء في 8 ديسمبر، وتضمن بياناً مكتوباً جاء فيه: «يرفض أفراد العائلة المالكة التعليق على محتوى هذه السلسلة».

 لكن مصدراً بارزاً بالقصر أصر على أنه لم يُطلب من قصر باكنغهام وقصر كنسينغتون وأفراد العائلة المالكة التعليق.

وفي مقابلة جديدة مع «فانيتي فير»، اتهمت جاربوس القصر بمحاولة «تشويه سمعة» العمل بالقول إنهم لم يتواصلوا مع العائلة المالكة للتعليق

هاري وميجان نتفليكس

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