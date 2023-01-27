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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. هاجر أحمد تبرز جمالها فى أحدث إطلالتها

هاجر احمد
هاجر احمد

نشرت الفنانة هاجر احمد، أحدث إطلالتها، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


بدت هاجر بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية توب صوف باللون "الأسود" اعتمدت على قصة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه.

يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد فيلم "زومبي" أمام علي ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.


وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، ويرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٧_٠٧٠٣٣٦
إطلالة جذابة اللون الاسود اعمال هاجر احمد الفنانة هاجر أحمد تبرز جمالها فيلم زومبي

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