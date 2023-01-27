قاتلة المبتعث السعودي.. الشرطة الأمريكية تعلن القبض على المتهمة وتكشف تفاصيل جديدة

أعلنت شرطة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية القبض على قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي.

وأوضحت الشرطة الأمريكية اليوم الجمعة أن القاتلة تدعى "نيكول ماري رودجرز" حيث أقدمت على قتل المواطن "الغريبي" يوم الاثنين الماضي- وفقا لـ"وسائل إعلام أمريكية".

وأضافت الشرطة أن رودجرز محتجزة لديها، وقد وجهت لها تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أدوات الجريمة.

وأشارت شرطة فيلادلفيا أن "رودجرز" ارتبكت جريمتها يوم الاثنين الماضي قبل الساعة الـ12 ظهرًا، حيث عثر على المبتعث الغريبي البالغ من العمر 25 عامًا متوفيًا في مكان الحادث، في دورة مياه في الطابق الثالث من مبنى سكني في شارع هانزبيري.