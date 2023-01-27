عمرو عبد الجليل: تراث السينما ليس له علاقة بوزارة الثقافة.. فيديو

حل الدكتور عمرو عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، ضيف برنامج “حديث القاهرة” مع الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى.

وبسؤاله هل نحن نملك أرشيف سينمائي مصري حقيقي، أجاب قائلاً: “ سوف نقوم بقسم الموضوع إلى شقين ان هذه الأفلام بمكونها الثقافي والاجتماعي السياسي والفني مكون مصري خالص وبين الفن كصناعة”.

وتابع :"فصل الاثنين هيريحنا كتير في فهم الأشياء المحتوى بالكامل مصري، اما ملكية الفيلم نفسه كصناع وسلعه اصبح بنسبة كبيرة ملك الاخرين، مصريين وغير مصريين"، كما أضاف قائلاً: “تراث السينما ليس له علاقة بوزارة الثقافة”.

يذكر أن برنامج “حديث القاهرة” هو برنامج يومي يبث كل أيام الأسبوع ليناقش أهم أحداث اليوم ويتناول القصص الأكثر تأثرا ويكشف ملابسات الاحداث ويجري حوارات مع الشخصيات، المحورية فيها.

البرنامج أٌيضا يقدم في نهاية كل أسبوع وجبة متنوعة تتخطى التناول الإخباري للتحليل والرأي ليصبح برنامج شامل يتناول كل ما يهم الناس ويعكس اسمه "حديث القاهرة"، وهو تقديم كريمة عوض و خيرى رمضان: من السبت الى الثلاثاء، وإبراهيم عيسى: من الأربعاء إلى الجمعة.

