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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 75 شخصا يتعرضون للتعذيب داخل مركز لعلاج الإدمان غير مرخص بالقاهرة

المتهمون
المتهمون

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة والقائمين على إدارته ، يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص - بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي.

القائمين علي إدارة المركز

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف المركز، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم عدد 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وأحدهم المدير المسئول ، كما تبين وجود عدد 75 شخصا بداخل المركز .

الحبال لتقييد المرضي

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب .

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات ومجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" – هاتف محمول خاص بأحد المتهمين - عدد 3 سجل دفتري دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطي المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل) .

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء ، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

علاج الإدمان الإدمان مباحث القاهرة المقطم تعذيب

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