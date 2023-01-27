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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باروندو يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة ألمانيا في بطولة العالم لليد

صدى البلد

أعلن الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة اليد، القائمة النهائية لمواجهة ألمانيا، في مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن ببطولة العالم رقم 28 والمقامة بدولتي السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

واستقر باروندو على استبعاد الثلاثي أحمد مؤمن صفا وشادي خليل ومحمد علي حارس المرمى للمباراة الثانية على التوالي.

وينطلق اللقاء في تمام الرابعة والنصف عصر الجمعة على صالة "ستوكهولم" التي تتسع لأكثر من 20 ألف متفرج.


وجاءت قائمة منتخب مصر أمام ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد
صانع الألعاب: أحمد هشام دودو - أحمد خيري - سيف الدرع
الظهير الأيمن: مهاب سعيد - محسن رمضان
الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - حسن وليد قداح
الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري
الجناح الأيسر: عمر بكار
الدائرة: إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - أحمد عادل.

الجدير بالذكر أن المنتخب الدنماركي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت في عام 2021 بمصر، بعد الفوز على نظيره السويدي.
 

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