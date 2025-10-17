أخبار التوك شو| تمديد وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان.. تعثر ملف تسليم جثـ.ـامين الأسرى يثير انزعاج ترامب

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

رويترز: أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار 48 ساعة حتى إجراء محادثات

قالت وكالة “رويترز”، إن أفغانستان وباكستان قررتا مد وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة، بالتراضي؛ حتى إجراء محادثات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

نزيف مش مرض.. حسام موافي يكشف أسباب ظهور البقع الزرقاء تحت الجلد

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن البقع الزرقاء تحت الجلد ليست مرضا جلديا، وإنما هي نزيف يُكوِّن هذه البقع الزرقاء.

الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل؛ تمثل لحظة استثنائية من عبقرية المصري القديم.

مركز ثبات: تعثر ملف تسليم جثـ.ـامين الأسرى يثير انزعاج ترامب .. والضغط الإسرائيلي يعرقل الاتفاق

قال مدير مركز ثبات للبحوث، جهاد حرب، إن موقف دونالد ترامب تجاه ملف تسليم جثامين الأسرى يعكس تغيرًا في المزاج والتوجه، مشيرًا إلى وجود صعوبات فنية ولوجستية في استخراج الرفات، ما قد يتطلب وقتًا ومعدات أكبر.

حسام موافي للأطباء: اوعى تهين العيان وخليك حنين عليه.. فيديو

نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، خريجي كليات الطب بألا يهينوا العيان، قائلا: حذاري إنك تهين العيان وخليك حنين عليه.

مدير الكلية الفنية العسكرية: بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة مميزة، من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” من داخل الكلية الفنية العسكرية، مستعرضا أقسام الكلية وطرق الدراسة فيها.

الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين

ذكر الكرملين، أنّ قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين أو بعد ذلك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

85 % من حالات العنف مكتسبة من السوشيال ميديا.. تحذير للأسر

وجه المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، تحذيرا عاجلا لكل أسرة، لديها أطفال في مرحلة المراهقة، قائلا:" الأطفال في هذه المرحلة يحتاجون لمراقبة ومتابعة بشكل مستمر".