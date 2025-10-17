قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
مصر تحصد 5 جوائز في معرض CISMA 2025 لماكينات الخياطة بالصين
خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة
تحديث جديد لسعر الدولار مساء اليوم الجمعة 17-10-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| تمديد وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان.. تعثر ملف تسليم جثـ.ـامين الأسرى يثير انزعاج ترامب

آليات عسكرية
آليات عسكرية
محمد شحتة

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

رويترز: أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار 48 ساعة حتى إجراء محادثات

قالت وكالة “رويترز”، إن أفغانستان وباكستان قررتا مد وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة، بالتراضي؛ حتى إجراء محادثات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

نزيف مش مرض.. حسام موافي يكشف أسباب ظهور البقع الزرقاء تحت الجلد

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن البقع الزرقاء تحت الجلد ليست مرضا جلديا، وإنما هي نزيف يُكوِّن هذه البقع الزرقاء.

الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل؛ تمثل لحظة استثنائية من عبقرية المصري القديم.

مركز ثبات: تعثر ملف تسليم جثـ.ـامين الأسرى يثير انزعاج ترامب .. والضغط الإسرائيلي يعرقل الاتفاق

قال مدير مركز ثبات للبحوث، جهاد حرب، إن موقف دونالد ترامب تجاه ملف تسليم جثامين الأسرى يعكس تغيرًا في المزاج والتوجه، مشيرًا إلى وجود صعوبات فنية ولوجستية في استخراج الرفات، ما قد يتطلب وقتًا ومعدات أكبر.

حسام موافي للأطباء: اوعى تهين العيان وخليك حنين عليه.. فيديو

نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، خريجي كليات الطب بألا يهينوا العيان، قائلا: حذاري إنك تهين العيان وخليك حنين عليه.

مدير الكلية الفنية العسكرية: بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة مميزة، من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” من داخل الكلية الفنية العسكرية، مستعرضا أقسام الكلية وطرق الدراسة فيها.

الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين

ذكر الكرملين، أنّ قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين أو بعد ذلك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

85 % من حالات العنف مكتسبة من السوشيال ميديا.. تحذير للأسر

وجه المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، تحذيرا عاجلا لكل أسرة، لديها أطفال في مرحلة المراهقة، قائلا:" الأطفال في هذه المرحلة يحتاجون لمراقبة ومتابعة بشكل مستمر".

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

اسعار التاكسى الأبيض بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة.. ننشر تعريفة ركوب التاكسي الأبيض بعد الزيادة

محافظ الإسكندرية يتفقد المواقف

سحب رخصة سيارة.. محافظ الإسكندرية يتفقد المواقف بعد تطبيق تعريفة الركوب

مهرجان تعامد الشمس

فى أسوان .. فعاليات فنية متنوعة بمهرجان تعامد الشمس..شاهد

فتح الطريق من آثار الرمال

محاقفظ الوادي الجديد: إعادة فتح طريق باريس – درب الأربعين ورفع آثار الرمال

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

دراسة تحذر: وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الاستخدام المحدود تُضعف القدرات الإدراكية للأطفال

انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي
انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي
انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

