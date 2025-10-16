توك شو|استقرار الذهب والعملات والطقس..وتحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 16 أكتوبر أمام الجنيه المصري|فيديو



رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، في حلقته الصباحية اليوم الخميس، الموافق 16 أكتوبر 2025، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي

الشراء: 47.66 جنيه

البيع: 47.76 جنيه

اليورو الأوروبي

الشراء: 55.07 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، حركة أسعار الذهب في الأسواق المحلية.

أسعار الأعيرة المختلفة

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4748 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 5540 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6331 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 44320 جنيهًا.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو



رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، نقلاً عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق من جنوب الصعيد، ومعتدل ليلاً، يميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

سمية أبو العينين: قافلة السلام إلى غزة واجب تجاه بيوتنا في فلسطين



أكدت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، استمرار الدعم للشعب الفلسطيني ومشاركة المؤسسة في الجسر الإنساني المصري إلى غزة.

السلام والأمل بعد قمة شرم الشيخ

وقالت سمية أبو العينين: "نسميها قافلة السلام.. لأنها واجب إنساني، وليست مجرد دعم".

وفي تصريحات خاصة لبرنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، أوضحت أن انطلاق القافلة الثانية عشرة التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، يُعد يومًا استثنائيًا بطعم السلام والأمل.

التغذية غير السليمة تهدّد المناعة والصحة العامة.. خبير يوضح |فيديو



أكد الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن التغذية غير السليمة أصبحت من أبرز أسباب ضعف المناعة وانتشار الأمراض المزمنة على مستوى العالم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين عبيدة أمير وحياة مقطوف في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن جائحة كوفيد-19 كشفت بوضوح تأثير ضعف المناعة في تعقيد الحالة الصحية للمصابين.

متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يتفقد اللمسات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير |فيديو



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية انتهت بالفعل من جميع الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي ينتظره العالم بأسره والمقرر افتتاحه رسميًا خلال نحو 15 يومًا.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هلاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر القناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم اليوم بزيارة تفقدية شاملة تعد الأخيرة قبل الافتتاح المرتقب، للاطمئنان على اكتمال كافة التجهيزات داخل المتحف والمناطق المحيطة به، مشيرًا إلى أن الزيارة تشمل أيضًا المحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية أعمال تطوير وتجميل واسعة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة حرصت على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بشكل متكامل، حيث تم تنفيذ أعمال التشجير والنظافة وتجميل الواجهات العمرانية ودهان الكباري والمحاور، خاصة على الطريق الدائري المؤدي إلى المتحف، لافتًا إلى أن محافظتي القاهرة والجيزة بذلتا جهودًا كبيرة في هذا الإطار، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر أمام الزوار والوفود الدولية.

أسامة ربيع: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في صناعة القاطرات



أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في صناعة القاطرات، وذلك بفضل الدعم والرؤية المستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات الدولة في مجال التصنيع البحري.

وقال ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، إن القاطرات المصرية الجديدة تتميز بمواصفات فنية تتفوق على نظيراتها في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات البحرية وتعزيز قدرات الأسطول الوطني.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع تصنيع القاطرات يأتي في إطار خطة شاملة لزيادة كفاءة دعم المجرى الملاحي لقناة السويس، وتعزيز مكانة مصر كأحد أهم المراكز البحرية في المنطقة.

تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة



رصد مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، صباح اليوم، انطلاق مئات الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية من أمام معبر رفح البري، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم سكان قطاع غزة، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار ومبادرة شرم الشيخ التي تهدف إلى إنهاء الحرب داخل القطاع.

وأوضح عبد الفتاح أن قوافل المساعدات يتم تجميعها يوميًا عبر الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى جانب المساعدات الدولية التي تصل إلى مطار العريش الدولي وميناء العريش البحري، قبل أن يتم توجيهها إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم لاستكمال إجراءات التفتيش والتدقيق.

وأضاف أن الدولة المصرية تواصل ضخ آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والبترولية إلى داخل قطاع غزة، في محاولة لإعادة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها، خاصة بعد الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والقطاع الصحي، حيث دُمرت نحو 95% من المنشآت الحيوية والطبية خلال العامين الماضيين نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر.