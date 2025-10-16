أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 16 أكتوبر أمام الجنيه المصري|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، في حلقته الصباحية اليوم الخميس، الموافق 16 أكتوبر 2025، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي

الشراء: 47.66 جنيه

البيع: 47.76 جنيه

اليورو الأوروبي

الشراء: 55.07 جنيه

البيع: 55.19 جنيه

الجنيه الإسترليني

الشراء: 63.22 جنيه

البيع: 63.36 جنيه

الريال السعودي

الشراء: 12.71 جنيه

البيع: 12.74 جنيه

الدرهم الإماراتي

الشراء: 12.98 جنيه

البيع: 13.00 جنيه

وتأتي هذه الأسعار في ظل تحركات متباينة في سوق الصرف، بالتزامن مع تطورات الأسواق العالمية والاقتصاد المحلي.