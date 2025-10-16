تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة

رصد مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، صباح اليوم، انطلاق مئات الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية من أمام معبر رفح البري، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم سكان قطاع غزة، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار ومبادرة شرم الشيخ التي تهدف إلى إنهاء الحرب داخل القطاع.

وأوضح عبد الفتاح أن قوافل المساعدات يتم تجميعها يوميًا عبر الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى جانب المساعدات الدولية التي تصل إلى مطار العريش الدولي وميناء العريش البحري، قبل أن يتم توجيهها إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم لاستكمال إجراءات التفتيش والتدقيق.

وأضاف أن الدولة المصرية تواصل ضخ آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والبترولية إلى داخل قطاع غزة، في محاولة لإعادة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها، خاصة بعد الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والقطاع الصحي، حيث دُمرت نحو 95% من المنشآت الحيوية والطبية خلال العامين الماضيين نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن عدد الشاحنات التي يتم إدخالها يوميًا إلى القطاع خلال الأيام الأخيرة بلغ أكثر من 400 شاحنة، رغم استمرار بعض العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كما أشار إلى دخول غاز الطهي إلى القطاع لليوم الرابع على التوالي، بعد توقف دام أكثر من سبعة أشهر، وهو ما يمثل بارقة أمل لسكان غزة بعودة تدريجية للحياة والاستقرار.

https://www.youtube.com/shorts/JVnslTQRzA0

