رئيس الوزراء : إعادة إعمار غزة يجب أن يكون تحت قيادة فلسطينية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي أن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون تحت قيادة فلسطينية وبدعم عربي ودولي.



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحات له : قمنا بإعداد خطة شاملة مع الأشقاء والشركاء للتعافي في غزة وسينظم الشهر المقبل بمصر مؤتمر لإعادة إعمار القطاع.



وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: المرحلة الأولى لإعادة إعمار غزة تركز على إزالة الحطام وإعادة تأهيل البنى التحتية.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة جزء من الدولة الفلسطينية وقادرون على القيام بدورنا هناك رغم التحديدات والاحتلال.

وإستطرد مصطفي قائلا : المحادثات جارية مع الشركاء الدوليين لتوفير الموارد الخاصة بإعادة إعمار غزة. ولن يحصل أي شئ ما لم تقم إسرائيل بفتح المعابر وتسمح بدخول مواد ومستلزمات إعادة إعمار قطاع غزة.

وإختتم المسؤول الفلسطيني تصريحاته قائلا : لا يوجد نزاع فلسطيني داخلي على الحكم في قطاع غزة

وفي وقت سابق وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ، إلى معبر رفح البري من الجانب المصري؛ للاطلاع على الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك برفقة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وعدد من المسؤولين المصريين.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على إن استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة، مجدداً تأكيد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحكومة الجهة التنفيذية الوحيدة المخوّلة لإدارة شؤون غزة، كما في الضفة.

وأكد مصطفى على أن حكومة دولة فلسطين جاهزة وقادرة على تحمُّل مسؤولياتها نحو أبناء شعبنا في قطاع غزة، رغم حجم التحديات، بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء، وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الراغبة وضمن استراتيجيتنا الوطنية.