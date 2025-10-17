85 % من حالات العنف مكتسبة من السوشيال ميديا.. تحذير للأسر

وجه المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، تحذيرا عاجلا لكل أسرة، لديها أطفال في مرحلة المراهقة، قائلا:" الأطفال في هذه المرحلة يحتاجون لمراقبة ومتابعة بشكل مستمر".

وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الجميع تأثر بقيام طفل بقتل زميله وتمزيق جثته وبعد ذلك قام بإلقائها قرب مول شهير في محافظة الإسماعيلية.

ولفت إلى أن أخطر شيء يدمر الأطفال، هو انشغال الأهل عنهم، وأن مشاركة الأطفال في بعض الألعاب ينتج عنها آثار سلبية، منها تقليد الطفل لما يحدث في هذه اللعب وقد ينتج عنها جريمة.

وأشار إلى أن الطفل الذي يتربى في أسرة مستقرة، يخرج مستقرا، وملتزما، وأن الأسرة هي العامل الأساسي في شخصية وتربية الطفل، وأن 85% من حالات العنف مكتسبة من السوشيال ميديا.