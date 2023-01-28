4 أمور تجنبك شر ما يفزعك في النوم .. لا تهملها

يعد الفزع أثناء النوم والكوابيس، من الأمور التي تصيب الإنسان بخوف شديد، إلا أنه ورد في المنهج النبوي طرق للوقاية من شر ما يفزعك أثناء النوم.

وقد ثبت عن أم المؤمنين السيدة عائشة- رضى الله تعالى عنها-، دعاء النبي حال استيقاظه من نومه في الليل، قالت: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: إذا هب من الليل؛ كبر عشرًا، وحمد عشرًا، وقال: «سبحان الله وبحمده عشرًا، وسبحان الله الملك القدوس عشرًا، واستغفر عشرًا، وهلل عشرًا، ثم قال اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرًا، ثم يفتتح الصلاة». و هب أى " استيقظ".

4 أمور تجنبك شر ما يفزعك في النوم

تقول الواعظة بالأوقاف فاطمة موسى، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا 4 أمور تجنبك شر ما يفزعك في النوم، أول هذه الأمور هي أن ينفث المسلم عن يساره ثلاثا لقول النبي : “الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان؛ فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه؛ فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره”.

وتابعت: " كذلك ينبغي الاستعاذة بالله من الشيطان، ثم يغير الجنب الذي كان نائما عليه، ورابعها ألا يخبر بها أحدا فإنها لن تضره".

في كشف مجمع البحوث الإسلامية، عن دعاء تقلب النوم، حيث إنه ورد عن السلف الصالح ، أن دعاء الاستيقاظ من النوم ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا استيقظ في الليل يدعو الله سبحانه وتعالى بثمانية وعشرين كلمة، وليس دعاء الاستيقاظ من النوم فقط هو ما حرص عليه –صلى الله عليه وسلم- وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- حريصًا على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وعلى كل حال، كما أنه داوم على أذكار الصباح والمساء، ودعاء الله دائمًا عند النوم وعند الاستيقاظ وعن السفر وعند دخول البيت والخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه، فلكل مكان وكل وقت وكل مناسبة لها دعاء وذكر خاص، حتى عند الاستيقاظ في الليل فهناك دعاء الاستيقاظ من النوم .

دعاء الرؤيا السيئة

روي في صحيح مسلم عن جابر رضي اللّه عنه، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏«‏إِذَا رأى أحَدُكُمُ الرُّؤيا يَكْرَهُها فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسارِهِ ثَلاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ باللَّه مِنَ الشَّيْطانِ ثَلاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كانَ عَلَيْهِ‏‏»، وعن دعاء الرؤيا السيئة روى الترمذي أيضًا من رواية أبي هريرة مرفوعًا‏:‏ ‏«‏إذَا رأى أحَدُكُمْ رُؤْيا يَكْرهَها فَلا يُحَدِّثْ بها أحَدًا وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ‏»، كما جاء عن دعاء الرؤيا السيئة في كتاب ابن السني وقال فيه‏:‏ ‏«إذَا رَأى أحَدُكُمْ رُؤْيا يَكْرَهُها فَلْيَتْفُلْ عن يَسَارِهِ ثَلاث مَرَّاتٍ، ثُمَّ ليَقُلِ‏:‏ اللَّهمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَل الشَّيْطانِ وَسَيِّئاتِ الأحْلامِ؛ فإنَّهَا لاَ تَكُونُ شَيْئًا‏»‏.

ما يقال إذا قصت عليك رؤيا

روي في كتاب ابن السني؛ أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏«‏مَنْ قال له رأيت رؤيا، قال‏:‏ خَيْرًا رَأيْتَ وخَيْرًا يَكُونُ‏"‏ وفي رواية ‏"‏خَيْرًا تَلْقاهُ، وَشَرًَّا تَوَقَّاهُ، خَيْرًا لَنا، وَشَرًّا على أعْدَائِنا، والحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العالَمِينَ»‏‏.

أذكار من قلق في فراشه

جاء عن بريدة رضي الله عنه، قال‏:‏ شكا خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله‏!‏ ما أنام الليل من الأرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا أويت إلى فراشك فقل‏:‏ اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي، عز جارك، وجل ثناؤك ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت‏"

كما ورد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات‏:‏ ‏"‏أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون‏".