سهر الصايغ تتألق بإطلالة صيفية

شاركت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت سهر بإطلالة صيفية مرتدية تيشرت بالون الأسود وبنطلون بالون الكحلي، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي ظهرها، نالت إعجاب متابيعيها.

ومؤخرا، احتفلت سهر الصايغ بخطبتها على طبيب الأسنان أ.د صلاح العباسى – أستاذ جراحة الفم وتجميل الأسنان بـ"قصر العينى"، فى حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد عائلة سهر وخطيبها.

ومن المعروف أن سهر الصايغ تخرجت في كلية طب الأسنان ومازالت تمارس المهنة حتى الآن إلى جانب عملها الفني ولكن ليس لديها عيتادة خاصة، وأكدت فى أحد لقاءاتها أنها لن تترك مهنة الطبيبة فى المستقبل وستعمل على فتح عيادة خاصة بها، بجانب عملها فى التمثيل.

