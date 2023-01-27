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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تتألق بإطلالة صيفية

سهر الصايغ
سهر الصايغ

شاركت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت سهر بإطلالة صيفية مرتدية تيشرت بالون الأسود وبنطلون بالون الكحلي، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي ظهرها، نالت إعجاب متابيعيها.  

 

ومؤخرا، احتفلت سهر الصايغ بخطبتها على طبيب الأسنان أ.د صلاح العباسى – أستاذ جراحة الفم وتجميل الأسنان بـ"قصر العينى"، فى حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد عائلة سهر وخطيبها.

ومن المعروف أن سهر الصايغ تخرجت في كلية طب الأسنان ومازالت تمارس المهنة حتى الآن إلى جانب عملها الفني ولكن ليس لديها عيتادة خاصة، وأكدت فى أحد لقاءاتها أنها لن تترك مهنة الطبيبة فى المستقبل وستعمل على فتح عيادة خاصة بها، بجانب عملها فى التمثيل.
 

 

الفنانة سهر الصايغ انستجرام كلية طب الأسنان إطلالة صيفية التواصل الاجتماعي

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