اقتصاد الإمارات.. مدرسة البرمجة المبتكرة تستضيف جلسة حوارية عن العلامات التجارية

استضافت 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، جلسة حوارية تفاعلية بعنوان "نقاشات حول العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والبرمجيات وتطبيقات الحاسوب"، والتي قدمها منير صبح، الشريك في مكتب بي. إس. إيه. أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة ورئيس قسم الملكية الفكرية بالمكتب، وفق ما نقلته وكالة أنباء الأمارات (وام).

تندرج الجلسة في إطار مبادرة "حوارات مدرسة 42 أبوظبي"، التي تهدف إلى استضافة أهم الرواد والقادة في القطاعات البارزة لمشاركة معرفتهم الواسعة مع الطلاب.

تأتي تلك الخطوة تماشياً مع التزام المدرسة بإنشاء جيل موهوب من المبرمجين وتزويدهم بالمعارف المستقبلية والمهارات الضرورية للمساهمة في المشاريع الواقعية، بالإضافة إلى لعب دور محوري في تسريع الاقتصاد الرقمي للإمارة.

وركز المتحدث على تعريف الطلاب بالموضوعات الناشئة بما فيها أسس الحقوق الملكية الفكرية ومصطلحات العلامات التجارية والحماية، وشارك مجموعة من الأفكار من تجاربه الواقعية والتي قد تفيدهم في أعمالهم ومشاريعهم المستقبلية كما اطلعهم على المصطلحات والعناصر الأساسية لقوانين الحماية واللوائح التنظيمية لها.

وقدم لطلاب مدرسة 42 أبوظبي نظرةً معمقة حول حقوق الملكية الفكرية القانونية في مجال البرمجة الحاسوبية والبرمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية، بما ينسجم مع تخصصه الرئيسي في مجال الملكية الفكرية والإعلام، والذي يشمل تقديم المشورة في عدة مجالات مثل الجوانب المتعلقة بحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع والابتكارات والأسرار التجارية.