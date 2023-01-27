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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 246.6 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي نوفمبر الماضي

الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 246.61 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 7.21 مليار درهم أو ما نسبته 3% مقابل نحو 239.4 مليار درهم في نوفمبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
 

وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي، بنسبة 1.98% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام 2021، بزيادة تعادل 4.8 مليار درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.06% مقارنة بنحو 246.48 مليار درهم في أكتوبر 2022.
 

وبينت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 903.36 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 10.1% مقابل 820.83 مليار درهم في نوفمبر 2021، بزيادة تعادل 82.5 مليار درهم.
 

ارتفاع الودائع تحت الطلب

وزادت الودائع تحت الطلب خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 6.5% أو ما يعادل 55.3 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 1.7% مقابل 918.97 مليار درهم في أكتوبر 2022.
 

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 599.81 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 17% مقابل نحو 513.16 مليار درهم في نوفمبر 2021.
 

وارتفعت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 7.3% أو ما يعادل 40.8 مليار درهم مقابل 559.02 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2022 بنحو 12.4% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام 2021.

الامارات مصرف الإمارات المركزي الودائع الادخارية القطاع المصرفي درهم

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