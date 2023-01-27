السيسي يجتمع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استهل زيارته اليوم إلى اذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري، إلى جانب حضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد مجتمع رجال الأعمال في اذربيجان، تطلعهم لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر فى ضوء ما يروه من فرص ضخمة متنوعة مدعومة بإرادة سياسية ومتابعة شخصية للرئيس السيسي لنشاط الاستثمارات الاجنبية.