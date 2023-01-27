عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يجتمع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان

صدى البلد

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استهل زيارته اليوم إلى اذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري، إلى جانب حضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد مجتمع رجال الأعمال في اذربيجان، تطلعهم لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر فى ضوء ما يروه من فرص ضخمة متنوعة مدعومة بإرادة سياسية ومتابعة شخصية للرئيس السيسي لنشاط الاستثمارات الاجنبية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

بعد استغاثة عبر الفيس بوك.. سقوط مستريح مصر القديمة في قبضة الأمن

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

تحصين عظيم لفك السحر وقضاء الحاجة.. لا تغفله في الجمعة الأولى من رجب

ترشيحاتنا

لم يرها أحد| اكتشاف ورقة غامضة من كتاب الموتى .. ماذا سطّر الفراعنة؟

بعد استغاثة عبر الفيس بوك.. سقوط مستريح مصر القديمة في قبضة الأمن

جلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلي

تحذيرات لـ نتنياهو من تبعات الانقلاب القضائي في إسرائيل | تفاصيل

صدمة كبرى.. الولايات المتحدة تتنازل عن دعم فنلندا والسويد

قطر تدين الهجوم على سفارة أذربيجان بطهران: موقفنا ثابت برفض العنف والإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

زى المحلات .. طريقة عمل الطعمية

طريقة عمل سمان مشوي بالخضار بأسهل الخطوات

حضرت الحكم العثماني.. وفاة أكبر معمرة في سوريا عن عمر 122 عاما

فيديو

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

دقيق وسكر وأرز.. ضبط عشرات الأطنان من السلع الغذائية مخبأة في مخازن

اتعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرحت فيا.. الفنانة منى فاروق خرجت عن صمتها

كشف موهبته الغنائية بالدوم.. لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ