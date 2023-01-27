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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة مطلوب .. وتدعم تحسين أداء الاقتصاد

النائب أحمد حجازى
النائب أحمد حجازى عضو مجلس النواب

قال النائب احمد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك تحديا مناخيا تواجهه جميع دول العالم يتمثل في ضرورة خفض الانبعاثات الضارة بالهواء والتى تشكل خطرا جسيما، لافتا إلى أن إستخدام الطاقة الأحفورية سبيل غير مأمون لمواجهة هذا الخطر.

التوسع في انتاج الطاقة المتجددة 

و أكد “ حجازى” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الدولة حققت مصادر طاقة بديلة ومتاحة وهى الطاقة المتجددة التي تتمثل في عدة أشكال سواء كانت ناتجة عن الشمس والرياح أو الكهرباء وغيرها، لذا فإن التوسع في استخدامها مطلوب خلال هذه الفترة حيث أن تسريع  وتيرة التحول هي المدخل الصحيح لتهيئة كوكب سليم آمن.

وأشار عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن نسبة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بلغت 30%، منوها إلى أن تعزيز الاستخدام من هذا النوع من الطاقة يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بشكل مستدام.

وتابع النائب : كما أن الجهود التى تبذلها وزارة البيئة تهدف إلى تحسين الاقتصاد وحمايته من تقلبات الأسعار العالمية للسلع والمنتجات  من خلال إحداث التنوع فى مصادر زيادة الدخل القومى والعمل على تقليل الواردات من الطاقة.

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وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والتي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013 ، كما حددت فى مساهماتها الوطنية المحدثة هدفًا طموحًا يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 33٪ ، والذي سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪.

تحتفل وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٣ على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة تحت شعار الطريق لما بعد Cop27))، من خلال عرض مجموعة من الرسائل والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ وجهود مواجهتها على المستويين العالمي والوطني، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وامتدادا لمؤتمر المناخ Cop27.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ أن محاور الطريق لما بعد COP27 تشمل مجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات ومنها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مؤكدة أن وزارة البيئة تخطو خطوات جادة نحو الاتجاه في استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، باعتبارها جزءا رئيسيًا من سياسة الوزارة؛ للمساهمة في الحد من تلوث الهواء في المدن الرئيسية بدعم تطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية في النقل العام بمصر من خلال الدراسات التي أعدت من خلال مشروع استدامة النقل في مصر (STP)، حول الجدوى الاقتصادية والبيئية؛ لتفعيل هذه التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء نظام متكامل للنقل المستدام يتضمن استخدام المركبات الكهربائية.

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