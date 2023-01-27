إقبال جماهيري على جناح «القومي للمرأة» في معرض القاهرة الدولي للكتاب 54

واصل المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الثانى لمشاركته لأول مرة بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 والذي يقام هذا العام تحت شعار " معاً: نقرأ...نفكر... نبدع" في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وشهد جناح المجلس القومى للمرأة إقبالا كبيرا خلال اليوم الجمعة نظراً لكونه عطلة رسمية مما ساهم بإقبال شديد من السيدات والفتيات.



وتفاعل زوار المعرض بشكل كبير. مع مسؤولي جناح المجلس فى التعريف بمحتوى المطبوعات المعروضه بالجناح علاوة على انبهارهم بورشة التعليم اليدوية من خلال المائدة المستديرة التى كانت تضم الفتيات علاوة على اعجباهم بمنتجات المشروع القومي للمرأة المصرية التى أثارت اهتمام رواد المعرض.



وعلى هامش المعرض المنعقد بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس ينظم المجلس ايضا غداً فى تمام الثانية عشر ظهرا ندوة بعنوان "دور المرأة في بناء الوعى الثقافي والأخلاقي" يتحدث خلالها الدكتور سعد الدين هلالى عضو المجلس وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وذلك بقاعة بلازا 2 الكائنة بين قاعه ٣و٤ بمقر أرض المعارض.

جناح المجلس رقم b1 والمقام في الصالة 3 بالمعرض، منقسم لعدة اقسام جزء لعرض إصدارات ومطبوعات المجلس التي أصدرها على مدار الأعوام الماضية والخاصة بمناقشة قضايا المرأة بالإضافة لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات ، والتعريف بسبل دعم المكتب للمرأة في كافة المجالات و جزء لعرض المنتجات اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، الى جانب منتجات السيدات في البرامج التدريبية الأخرى، كما سيتم تنفيذ ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض الراغبات في تعلم حرف مثل الرسم على القماش و السيراميك وصناعة عرائس القفاز .