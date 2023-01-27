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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس النواب الأردني : العلاقات مع مصر في أحسن حال .. فيديو

الصفدي
الصفدي

أكد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، ان العلاقات المصرية الأردنية دائما ما تكون في أحسن حال.

موضحًا: "أي لقاء للملك والرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر قمة، إذ أن البلدين دائما يجتمعان للقضايا العربية، والملك والرئيس السيسي مهتمان بالقضايا المحورية والمركزية لكل عربي مثل القضية الفلسطينية والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

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وأضاف الصفدي، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بدأت من بغداد، مشددًا على حاجة الدول الثلاث لبعض، وبخاصة أن مصر والأردن يهتمان بالقضايا العربية.

وتابع رئيس مجلس النواب الأردني، أن الوضع الاقتصادي صعب في العالم كله بسبب جائحة كورونا، كما أنّ بلاده عانت كثيرا ما بعد الربيع العربي وهجرة السوريين وأمور أخرى: "اليوم لدينا أزمة كورونا، الجميع يمر بظرف اقتصادي صعب، والعراق نفس الشيء، وبخاصة أنه حارب قوى الظلام نيابة عن العالم بدعم مصري وأردني ودولي، وهذا موقف ليس بالغريب على العراقيين".

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