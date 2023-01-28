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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلمسات ذهبية.. مانهارت تبهر محبي رينج روفر سبورت S بتعديلات جديدة |صور

رينج روفر سبورت S
رينج روفر سبورت S بتعديلات جديدة

تمكنت شركة منهارت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تحقيق شعبية كبيرة داخل هذا المجال، بعد أن قدمت العددي من النماذج القوية، والتي تحمل علامات تجارية لاقوى مصنعي السيارات حول العالم ومنها النسخة رينج روفر سبورت S.

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رينج روفر سبورت S بتعديلات جديدة

مانهارت تبهر محبي رينج روفر سبورت S بتعديلات جديدة

 

حيث ظهرت السيارة رينج روفر سبورت S بتعديلات مميزة تحمل شعارات منهارت، والتي جاءت بالعديد من اللمسات الذهبية، نسبة إلى الجنوط المستخدمة بهذا اللون حيث قدمت بقياس 24 بوصة، إلى جانب بعض الخطوط العريضة، التي زينت مقدمة السيارة وناحية السقف مرورًا بالجزء الخلفي.

رينج روفر سبورت S بتعديلات جديدة

كما تألقت السيارة رينج روفر سبورت S بهذه اللمسات الذهبية في بعض الانحاء الخارجية، إلى جانب الاعتماد على طلاء خارجي من اللون الاسود اللامع، وملصق MANHART المميز الذي يتصدر الناحية العلوية من الزاج الامامي.

رينج روفر سبورت S بتعديلات جديدة

وبالمقارنة مع الاصدار القياسي من السيارة رينج روفر سبورت S، نجد ان القدرة الاجمالية ارتفعت بنسبة 118 حصانا، بعد ان استخدمت منهارت محرك ثماني الاسطوانات V8 من BWM سعة 4400 سي سي "تيربو مزدوج"، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 641 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 890 نيوتن/متر.

رينج روفر سبورت S بتعديلات جديدة

وعلى الرغم من عدم الاعلان عن قدرة السيارة من الجانب الخاص بالتسارع، ولكن تشير بعض التقارير إلى احتمالية وصول رينج روفر سبورت S المعدلة إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 4.5 ثانية.

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