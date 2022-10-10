سيارتي رينج روفر وإصدار سبورت الجديد يكسر حاجز الـ 205 آلاف طلب

أدى إطلاق سيارتي رينج روفر ورينج روفر سبورت الجديدتين، إلى زيادة في مبيعات جاجوار لاند روفر بأكثر من 9 آلاف وحدة في الربع المالي الثالث من 2022، لكنه أضاف أيضًا إلى سجل الطلبات العالمي أكثر من 205000 وحدة.

وتمثل كل من رينج روفر ورينج روفر سبورت، بالإضافة إلى لاند روفر ديفندر رأس الحربة الثلاثية للشركة مع طلبات حجز كسرت حاجز الـ 145 ألف طلب لهم في دفتر طلبات "جاجوار لاند روفر"، مع مبيعات نمت بـ 5 آلاف وحدة خلال الربع الثاني لعام 2022، كل ذلك رغم أن شركة JLR إنها تعاني من نقص في قطع الغيار، مع نقص في أشباه الموصلات، أدى إلى تكبد الشركة البريطانية المملوكة لشركة تاتا خسائر بقيمة 524 مليون جنيه إسترليني في الربع الثاني من 2022 والتي عزتها الشركة إلى نقص الأجزاء واستمرار عمليات إغلاق الشركات توافقا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كوفيد 19.

كانت وتيرة إنتاج طرازاتها الرئيسية الجديدة بطيئًا في الربع الأول ، حيث تم تصنيع أقل من 6 آلاف سيارة رينج روفر ، و "ما يقرب من صفر" من سيارات رينج روفر الرياضية، ومع ذلك ، تحسنت النتائج والأرقام في الربع الثاني ، حيث تم تلبية 13.537 طلبًا لسيارات رينج روفر ورينج روفر سبورت الجديدة ، بزيادة من 5790 مجتمعة في الربع الأول.

في المجموع ، تم تسليم 88121 طلبًا في الربع الثاني ، مع التركيز على تلبية الطلبات الخاصة بالسيارات الأكثر ربحية للشركة. وقالت JLR إنها تتوقع ارتفاع هذا الرقم في الربع الثالث نتيجة لاتفاقيات جديدة مع موردي قطع الغيار.

بالنسبة إلى جاجوار لاند روفر ككل ، قامت الشركة ببيع 70781 سيارة تحمل شارة لاند روفر الجديدة طلبية في الربع الثاني (بزيادة 11.3٪ عن الربع الأول) ، فيما باعت جاجوار 17240 وحدة (بزيادة 14٪ عن الربع السابق عليه).