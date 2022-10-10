عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارتي رينج روفر وإصدار سبورت الجديد يكسر حاجز الـ 205 آلاف طلب

رينج روفر
رينج روفر

أدى إطلاق سيارتي رينج روفر ورينج روفر سبورت الجديدتين، إلى زيادة في مبيعات  جاجوار لاند روفر  بأكثر من 9 آلاف وحدة في الربع المالي الثالث من 2022، لكنه أضاف أيضًا إلى سجل الطلبات العالمي أكثر من 205000 وحدة.

وتمثل كل من رينج روفر ورينج روفر سبورت، بالإضافة إلى  لاند روفر ديفندر  رأس الحربة الثلاثية للشركة مع طلبات حجز كسرت حاجز الـ  145 ألف طلب لهم في دفتر طلبات "جاجوار لاند روفر"، مع مبيعات نمت بـ 5 آلاف وحدة خلال الربع الثاني لعام 2022، كل ذلك رغم أن  شركة JLR إنها تعاني من نقص في قطع الغيار، مع نقص في أشباه الموصلات، أدى إلى تكبد الشركة البريطانية المملوكة لشركة تاتا خسائر بقيمة 524 مليون جنيه إسترليني في الربع الثاني من 2022 والتي عزتها الشركة إلى نقص الأجزاء واستمرار عمليات إغلاق الشركات توافقا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كوفيد 19.

أول سيارة سيدان من رينج روفر كهربائية .. تفاصيل وصور

17 نسخة حصرية من رينج روفر SV كارميل .. تعرف علي السعر والمواصفات

كانت وتيرة إنتاج طرازاتها الرئيسية الجديدة بطيئًا في الربع الأول ، حيث تم تصنيع أقل من 6 آلاف سيارة رينج روفر ، و "ما يقرب من صفر" من سيارات رينج روفر الرياضية، ومع ذلك ، تحسنت النتائج والأرقام في الربع الثاني ، حيث تم تلبية 13.537 طلبًا لسيارات رينج روفر ورينج روفر سبورت الجديدة ، بزيادة من 5790 مجتمعة في الربع الأول.

في المجموع ، تم تسليم 88121 طلبًا في الربع الثاني ، مع التركيز على تلبية الطلبات الخاصة بالسيارات الأكثر ربحية للشركة. وقالت JLR إنها تتوقع ارتفاع هذا الرقم في الربع الثالث نتيجة لاتفاقيات جديدة مع موردي قطع الغيار.

بالنسبة إلى جاجوار لاند روفر ككل ، قامت الشركة ببيع  70781 سيارة تحمل شارة لاند روفر الجديدة طلبية في الربع الثاني (بزيادة 11.3٪ عن الربع الأول) ، فيما باعت جاجوار 17240 وحدة (بزيادة 14٪ عن الربع السابق عليه). 

رينج روفر رينج روفر سبورت جاجوار جاجوار لاند روفر اشباه الموصلات لاند روفر ديفندر ديفندر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

صفعها على وجهها.. وصلة ضرب من شاب لفتاة أمام المدرسة تثير الجدل

موضوعات متعلقة

المنافسة المستقبلية لـ تسلا .. تعرف على مواصفات نيو RT5 الصالون الكهربائية

بورشه تتفوق على فولكس فاجن وتصبح صانع السيارات الأعلى قيمة في أوروبا

بسبب المحركات المعيوبة.. جنرال موتورز تدفع تعويضات تفوق الـ 100 مليون دولار لمالكي سياراتها

تستعد لمنافسة تسلا.. فولكس فاجن تضخ مليار دولار لتطوير برمجيات مع الصين

كافيه وقاعة سينما.. هيونداي تفتتح فندقا باسمها يقدم خدمات وإقامة مجانية

عاكس للحرارة بنسبة 98%.. جامعة أمريكية تخترع طلاء "أبيض" بديل عن تكييف السيارة

تويوتا هايلاندر 2023 بمجموعة نقل حركة جديدة.. اعرف الأسعار والفئات

بقوة أكثر من 600 حصان.. فورد موستنج تكشف عن إصدار GT Gen3 للسباقات

ترشيحاتنا

رئيس البنك الدولي يحذر: العالم سيواجه موجة خامسة من أزمة الديون

مصر والإمارات تنظمان احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المشتركة

التعليم تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

بـ رواتب مجزية | 1000 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية ..رابط بالتفاصيل

الأرصاد: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد في هذا التوقيت.. تفاصيل

فاجعة الحصة الرابعة.. ننشر التقرير الطبي لطالبة الشرقية المتوفاة داخل الفصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة دينا حايك بالسرطان.. طبيبة: عمليات تكبير وتصغير الثدي غير متهمة

هل عاهة مستديمة.. حقائق عن إصابة عروس الإسماعيلية من علقة زوجها

بعد انضمامها لـ الستات ما بيعرفوش يكدبوا.. شاهد|10 إطلالات لزوجة أحمد السقا

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

فيديو

القرآن الكريم السر.. نجل أنيس عبيد: والدي لم يقبل أي خطأ نحوي

الذهب يتراجع ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

نعمل بدون ضوضاء ووصلنا لمكان كويس.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم

الجمهور يفتح النار على أحمد الفيشاوي بسبب ظهوره وهو يدخن الشيشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ