ماذا لو تخلى العرب عن المسجد الأقصى.. مفتى القدس: الله معانا وناصرنا

أكد الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رفضه التحاور على حقوق الفلسطينيين في المسجد الأقصى والمقدسات الدينية، كما أن المسجد الأقصى قضية لا تقبل القسمة.

وأضاف محمد حسين خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الشعب الفلسطينى يتساءل عن الحقوق التي حصل عليها الشعب الفلسطيني جراء الضغط العربي أو الإسلامي أو الدولي على الاحتلال.

الدعم العربى

وردا على تساؤل هل المرابطون فى القدس يشعرون أن الدعم العربى غير كافى؟ قال مفتى القدس: نشعر أننا لسنا وحدنا بل الله معنا وناصرنا حتى لو تخلى بعض العرب عن القضية الفلسطينية.

وأكد مفتى القدس، ان حماية المسجد الأقصى والمقدسات الدينية واجب على كل عربى.