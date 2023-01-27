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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا لو تخلى العرب عن المسجد الأقصى.. مفتى القدس: الله معانا وناصرنا

القدس المحتلة
القدس المحتلة

أكد الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رفضه التحاور على حقوق الفلسطينيين في المسجد الأقصى والمقدسات الدينية، كما أن المسجد الأقصى قضية لا تقبل القسمة.

 وأضاف محمد حسين خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الشعب الفلسطينى يتساءل عن الحقوق التي حصل عليها الشعب الفلسطيني جراء الضغط العربي أو الإسلامي أو الدولي على الاحتلال.

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حقوق الأقصى لا تقبل القسمة..مفتى القدس: تطبيع بعض العرب مع إسرائيل مستفز

الدعم العربى 

وردا على تساؤل هل المرابطون فى القدس يشعرون أن الدعم العربى غير كافى؟ قال مفتى القدس: نشعر أننا لسنا وحدنا بل الله معنا وناصرنا حتى لو تخلى بعض العرب عن القضية الفلسطينية

وأكد مفتى القدس، ان حماية المسجد الأقصى والمقدسات الدينية واجب على كل عربى. 

الشعب الفلسطيني قناة صدي البلد القضية الفلسطينية صدى البلد فلسطين المسجد الأقصى الإعلامي حمدي رزق الفلسطينيين

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