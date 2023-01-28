اليوم .. انطلاق المرحلة السادسة لجامعة الطفل في عين شمس

تنطلق اليوم فعاليات المرحلة السادسة من جامعة الطفل بجامعة عين شمس ، وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتورة شهيرة سمير ذكي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة جينا الفقى المدير التنفيذي لجامعة الطفل وتحت إشراف الدكتورة نهى الرافعى نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

حيث تستضيف جامعة عين شمس حوالي (٨٠ طفل ) من عمر (٩_١١) سنة، وذلك ضمن المرحلة السادسة لفعاليات جامعة الطفل ، خلال الفترة من السبت (٢٨_١_٢٠٢٣) حتي يوم السبت (١١_٢_٢٠٢٣) بكليات الجامعة منها ( كلية التربية النوعية - التمريض - الحاسبات والمعلومات - الهندسة - العلوم - الدراسات والبحوث البيئة - ريادة الأعمال - الأثار - الصيدلة - الطب ) ، والافتتاح يوم السبت ٢٨ يناير الساعة 10 صباحا بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفى الدمرداش.

والجدير بالذكر ان جامعة الطفل، عبارة عن برنامج تبنته أكاديمية البحث العلمي بهدف التنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم قبل الجامعي، في إطار مبادرة الرئيس السيسي نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، والتي تم إطلاقها عام 2014.

كما تم اطلاق هذا البرنامج في الكثير من الدول الأوربية بمسميات مختلفة، وبالتالي تبنته الأكاديمية بالتعاون والشراكة مع كل الجامعات المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية، وبعض المراكز البحثية.

يمنح برنامج جامعة الطفل، الأطفال المهتمين بالعلوم وبالبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار فرصة للتقدم لهذا البرنامج ومنذ أن تم إطلاق برنامج جامعة الطفل عام 2015، استطاع تقديم خدمات لأكثر من 18 ألف تلميذ، حيث يشهد إقبال شديد من قبل الطلاب مما يجعل القائمين على البرنامج لإغلاق باب التسجل بعد دقائق فقط من فتحه.

وقد وضعت أكاديمية البحث العلمي مناهج جامعة الطفل من خلال المشرفين على البرنامج، والمدير التنفيذي للبرنامج بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المحليين وخبراء من الاتحاد الأوروبي، منهج مبتكر غير رسمي في مجالات محددة للأطفال.

وتم الاتفاق على المنهج مع الجامعات المصرية المشاركة في البرنامج، إذ تتبنى الجامعات المصرية تنفيذ هذا البرنامج حيث تفتح المعامل الخاصة بها للأطفال لإجراء تجارب عملية على أرض الواقع.