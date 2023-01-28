مقتل 7 أشخاص وجرح 10 في إطلاق نار بكنيس يهودي بالقدس الشرقية.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، مقتل 7 أشخاص وجرح 10 في إطلاق نار بكنيس يهودي في القدس الشرقية.

ووفقا للتقرير، قُتل سبعة أشخاص على الأقلّ بإطلاق نار وقع مساء الجمعة خارج كنيس يهودي في حيّ استيطاني بالقدس الشرقية المحتلّة ونفّذه مسلّح "تمّ تحييده"، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

أعقب غارة دامية في الضفة الغربية في اليوم السابق.

وأكّد متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ "سبعة أشخاص قتلوا" في الهجوم الذي وقع في مستوطنة نيفي يعقوب (النبي يعقوب)الذي يعتبر حيا الاستيطاني داخل الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة واستهدف أشخاصا يهود خارج كنيس ً أثناء يهودي بعد صلاة بدء السبت اليهودي.