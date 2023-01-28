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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكرا على ما فعلته من أجلي.. نجم الزمالك يودع فيريرا

فيريرا وحسام
فيريرا وحسام

علق حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رحيل فيريرا المدير الفني للفريق عقب الهزيمة أمام غزل المحلة 2-1.

 

ونشر مدافع القلعة البيضاء على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعه بفيريرا وعلق "شكرا علي كل مافعلته من اجلى يابروفيسور"


ويستعد الزمالك لمواجهه فريق فيوتشر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

 أسامة نبيه يتولى تدريب الزمالك 


ويتولي أسامه نبيه تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي تم إقالته عقب الهزيمة من غزل المحلة.

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠١١٧٤٦
نادي الزمالك الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز حسام عبد المجيد جوسفالدو فيريرا

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