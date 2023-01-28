نشرة المرأة.. طريقة عمل الفول المشرمل.. جمال شعبان ينصح بتناول الحلبة فى الشتاء.. أعراض عدم الاستقرار النفسي لطفلك

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:

طريقة عمل الفول المشرمل



طريقة عمل الفول المشرمل، يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الفول وتعددت طرق إعداده لذلك تقدم الشيف نورا طريقة عمل الفول المشرمل.

أعراض خفية تدل على عدم استقرار نفسية طفلك .. لا تتجاهليها



كشف الدكتور أسامة نصر استشارى الطب النفسي أعراض اذا ظهرت على الطفل فإنه يعاني من قلة الطمأنينة والاستقرار النفسي.

جمال شعبان عميد معهد القلب السابق ينصح بشرب الحلبة: 7 أسباب صحية

نصح الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق بتناول مشروب بذور الحلبة.

