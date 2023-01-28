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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان عميد معهد القلب السابق ينصح بشرب الحلبة: 7 أسباب صحية

الحلبة
الحلبة

نصح الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق بتناول مشروب بذور الحلبة. 

 

وقال الدكتور جمال شعبان ان بذور الحلبة تتمتع بمكونات  غذائية صحية حيث تحتوي على كمية جيدة من الألياف والمعادن ، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم.

وأوضح من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي الآتي.

١-تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تزيد من إنتاج حليب الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولادة.

٢-تشير الأبحاث الأولية إلى أن الحلبة يمكن أن تعزز مستويات هرمون التستوستيرون والوظيفة الجنسية لدى الرجال.

٣-تدعم الأدلة دور الحلبة في السيطرة على نسبة السكر في الدم مما يفيد مرضي السكر من النوع 1 و 2

٤- التحكم في الشهية. حتى الآن ، أظهرت 3 دراسات انخفاضًا في تناول الدهون والشهية.

٥- مستويات الكوليسترول. تشير بعض الأدلة إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية

٦-حموضة المعدة 
. وجدت دراسة تجريبية واحدة لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين يعانون من حرقة متكررة أن الحلبة قللت من أعراضهم. في الواقع ، تتطابق آثاره مع تأثيرات الأدوية المضادة للحموضة

٧- الالتهابات . أظهرت هذه العشبة تأثيرات مضادة للالتهابات في التجارب  العلمية المجربة. 

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