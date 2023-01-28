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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض خفية تدل على عدم استقرار نفسية طفلك .. لا تتجاهليها

طفل
طفل

كشف الدكتور أسامة نصر استشارى الطب النفسي أعراض اذا ظهرت على الطفل فإنه يعاني من قلة الطمأنينة والاستقرار النفسي. 
 

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وأوضح استشارى الطب النفسي من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :معني قلة الطمأنينة والاستقرار النفسي للطفل الاتي

 

١- تدهور المستوي الدراسي 
٢- قلة التركيز الاكاديمي 
٣-فرط الحركة وعدم الاستقرار المكاني 
٤- اكتساب عادات غير لائقة 
٥-قلة الثقة بالنفس
٦- عدم قدرته الدفاع عن النفس 
٧- العنف الغير مبرر 
٨- كسر الاشياء والعابهم 
٩- السؤال الدائم انتم بتحبوني 
١٠- التبول الليلي الاارادي 
١١- الوسوسة في النظافة
١٢- الانطواء 
١٣- العنف في الحضانة ومع اخوتة 
١٤- السرقة 
١٥- الميل للاصدقاء بدلا من اخوتة
١٦- النزول والبقاء خارج البيت 
١٧-الخوف غير المبرر 
١٨- الكذب المستمر 
١٩- العند 
٢٠- القلق  المرضي 
٢١- الاكتئاب المرضي 
٢٢-الانانية وحب النفس

أعراض تدل على أن طفلك غير مستقر نفسيا الطفل التعليم فرط الحركة ​​​​​​​health

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