أخبار التعليم .. نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن… وافتتاح المرحلة السادسة لمشروع جامعة الطفل بـ كفر الشيخ.. الأحد المقبل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تعليم بورسعيد: عملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات صفوف المرحلة الإعدادية قائمة على قدم وساق

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد دشن مشروع بنك الأسئلة الالكتروني المتنامي والذي يضم آلاف الأسئلة في كل المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية وذلك خلال زيارته للمطبعة السرية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن

نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس 2023 ظهرت الآن على الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

الخشت..41 مؤلفا بالعلوم الإنسانية والشرعية وحقق 24 كتابا من التراث واعتبرته اليونسكو فيلسوفا عربيا

يشارك الدكتور محمد عثمان الخشت أستاذ فلسفة الدين والمذاهب الحديثة والمعاصرة ورئيس جامعة القاهرة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، بعدد من الإصدارات المتنوعة التي تناقش قضايا عصرية منها: تطور الأديان، وأخلاق التقدم، وتأسيس خطاب ديني جديد، والإله والإنسان، وتُطرح جميعها خلال فترة المعرض من 25 يناير حتى 6 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

افتتاح المرحلة السادسة لمشروع جامعة الطفل بـ كفر الشيخ.. الأحد المقبل

تستقبل جامعة كفر الشيخ، أطفال المستويين الأول، والثاني من المشتركين في برنامج جامعة الطفل في افتتاح المرحلة السادسة لمشروع برنامج جامعة الطفل، وذلك يوم الأحد المقبل في قاعة للسيمينار بكلية الذكاء الاصطناعي.



لتحسين الخدمات الطبية.. مؤتمر علمى بطب قنا يناقش تفعيل بروتوكولات الإصابات المتعددة

نظمت كلية الطب بقنا تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اللقاء العلمي الأول لقسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام، بالاشتراك مع الأقسام الجراحية، للتعريف بطرق تقييم وعلاج الإصابات المتعددة وتفعيل بروتوكولات لسهولة التعامل مع الإصابات المتعددة لتحسين دور الخدمات الطبية.

رئيس جامعة حلوان: برامج تدريبية لتطوير الأداء الجامعي

أعلنت جامعة حلوان، خطة لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل و تطوير المنظومة التعليمية بداية من عضو هيئة التدريس حتي الطالب .