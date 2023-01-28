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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجبة متكاملة.. طريقة عمل الكريب

الكريب
الكريب

يعتبر الكرب واجبة كاملة متكاملة لذلك تفضل ربة المنزل إعدادها فهى وجبة كاملة متكاملة لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكريب. 

المكونات لعمل الكريب

البيض : 3 حبات
- حليب : 1 كوب
- الزبدة : ربع كوب زبدة 
- دقيق : كوب وربع
- الفانيليا : ملعقة 
3ملعقة  سكر 
رشة ملح 
- سكر البودرة : حسب الرغب تزين

طريقة عمل الكريب

يوضع البيض والحليب والزبدة والدقيق والفانيلا  والسكر في وعاء متوسط الحجم وتقلب المكونات معاً.

توضع مقلاة مانعة للالتصاق على حرارة متوسطة ودهنها بالقليل من الزيت.

يتم إضافة كوب من الخليط مع إمالة المقلاة ليغطي قاعها تماماً وطهيه حتى يصبح الجانب السفلي للكريب بنياً ذهبياً وتركه لمدة 3 دقائق.

تفك أطراف الكريب عن المقلاة،

وضع الكريب في طبق التقديم ورشه بالسكر البودرة وتقديمه مباشرة

الشيف نجلاء الشرشابى طهي السكر الحج طريق نجلاء الشرشابي الكرى طريقة عمل الزيت التقديم الم ​​​​​​​health

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