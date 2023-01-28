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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تخطط لتنفيذ 26مشروعا جديدا باستثمارات 28.5 مليار درهم

صدى البلد

صادقت الحكومة المغربية خلال اجتماع لجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 26 مشروعا منها 12 مشروع اتفاقيات و14 ملحقا، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، توفر نحو 3735 فرصة عمل مباشرة.

وبحسب وسائل إعلام مغربية ذكر بيان صادر عن الحكومة أن قطاع التعليم العالي تصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة.

وخلال الاجتماع أوضح رئيس الحكومة أهمية إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي تشهدها المغرب على كافة الأصعدة، باعتبار الاستثمار محركا للتنمية.

ونوه رئيس الحكومة، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع إجراءات الإصلاح الرامية إلى تسهيل الاستثمار، لاسيما تبسيط  الإجراءات.. وأضاف أنها ستسهم في تقوية الجاذبية والتنافسية وتعزيز مناخ الثقة في الاستثمار.

يذكر أنه تم عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، خلال فترة الحكومة المغربية الحالية تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم.

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