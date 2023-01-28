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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات عاجلة من دول أوروبية لمواطنيها بعدم السفر إلى تركيا

تركيا
تركيا

حذرت ألمانيا مواطنيها من زيارة تركيا بسبب هجمات إرهابية محتملة، لتنضم إلى دولًا أخرى طالبت رعاياها في تركيا إلى "اليقظة" في مواجهة خطر التعرض لهجمات، على خلفية حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمارك أثناء تظاهرات معارضة لتركيا.


وقالت السفارة الألمانية في تركيا إنه وفقًا للسلطات الأمنية، فقد زاد خطر وقوع هجوم، محذرة من زيارات الأماكن العامة المزدحمة وزيارة البلاد إلا للضرورة القصوى.


وفي وقت سابق، كانت قد قالت السفارة الأمريكية في بيان لها: «في ضوء حوادث حرق القرآن مؤخرا في أوروبا، تحذر الحكومة الأميركية مواطنيها من هجمات إرهابية محتملة تستهدف دور العبادة في تركيا بداعي الانتقام».


كما طالبت السفارة الفرنسية في تركيا رعايا باريس بالحذر، قائلة في بيان: «نظرا لأن خطر وقوع هجوم إرهابي في تركيا لا يزال مرتفعا، مثلما ورد في التحذير الأمني الصادر عن سفارة الولايات المتحدة في 27 يناير 2023، فإن الفرنسيين المقيمين أو العابرين لتركيا مدعوون إلى التزام أقصى قدر من اليقظة، خصوصا في أماكن التجمع التي يحتمل أن يرتادها أجانب، بما في ذلك أماكن العبادة».


وفي وقت سابق حثت السويد رعاياها في تركيا على تجنب التجمعات الكبيرة، مشيرةً إلى إنها تتوقع احتجاجات خارج سفارتها في أنقرة وقنصليتها في اسطنبول.

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