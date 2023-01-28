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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي جاهز للمونديال .. جمهور الأحمر يشعل تويتر قبل كأس العالم للأندية

صدى البلد

أشعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج الأهلي جاهز للمونديال، لدعم وتشجيع الفريق في بطولة جديدة يخوضها المارد الأحمر.

وكعادة جمهور الأهلي يحرص على إعطاء لاعبيه روح معنوية عالية، للتألق وحسم لقب جديد في القلعة الحمراء.

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كواليس تدريب الأهلي قبل السفر للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.. صور

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن اللاعبين الغائبين عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقرر مشاركتها في بطولة كأس العالم للأندية.

 

وأضاف شوبير أن يوجد أسماء مؤكد تواجدها في القائمة وهم:

محمد الشناوي 
علي لطفي
علي معلول 
محمود متولي 
عمرو السولية 
حمدي فتحي 
خالد عبد الفتاح
محمد هاني 
محمد عبد المنعم
احمد عبد القادر 
كهربا 
حسين الشحات
شادي حسين 
برونو سافيو 
اليو ديانج
محمد مجدي افشة
محمد فخري 
محمد شريف 
طاهر محمد طاهر

وكشف شوبير عن المستبعدين

رامي ربيعة
ايمن اشرف
كريستو
بيرسي تاو
مصطفى شوبير
اكرم توفيق
كريم فؤاد

النادي الأهلي الأهلى بطولة كاس العالم للاندية كأس العالم

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