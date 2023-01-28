تجاوز 1600 دينار ..أسعار الدولار تواصل الصعود فى العراق

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، ارتفاعا طفيفيا في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار 162.750 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 161.750 دينار لكل 100 دولار، وكان سعر البيع ليوم امس 161.000 دينار، وشعر الشراء 160.500 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

بينما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة السليمانية بالبورصة الرئيسية 163.000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ(1460) دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) دينارا لكل دولار.