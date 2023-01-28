تعرض للضرب بمطرقة.. لحظة الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة

بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر على واقعة الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الامريكي السابقة نانسي بيلوسي سمحت المحكمة الامريكية بنشر فيديو يوثق لحظة الاعتداء على بول بيلوسي من قبل المهاجم الذي اقتحم المنزل .

لحظة الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي

ونشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة حضور رجال شرطة سان فرانسيسكو إلى منزل بول بيلوسي في 28 أكتوبر من العام الماضي لإنقاذه من المهاجم ديفيد ديباب الذي كان يقيد يد بول ويمسك به وبيده الأخرى كان يحمل مطرقة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.