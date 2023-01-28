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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تعرض للضرب بمطرقة.. لحظة الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة

الاعتداء على زوج
الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي

بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر على واقعة الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الامريكي السابقة نانسي بيلوسي سمحت المحكمة الامريكية بنشر فيديو يوثق لحظة الاعتداء على بول بيلوسي من قبل المهاجم الذي اقتحم المنزل .

لحظة الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي 

ونشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة حضور رجال شرطة سان فرانسيسكو إلى منزل بول بيلوسي في 28 أكتوبر من العام الماضي لإنقاذه من المهاجم ديفيد ديباب الذي كان يقيد يد بول ويمسك به وبيده الأخرى كان يحمل مطرقة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي اقتحام منزل نانسي بيلوسي زوج نانسي بيلوسي نانسي بيلوسي

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