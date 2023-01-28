تحرك عاجل من النواب بشأن إعادة تطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل الى وزير التربية والتعليم بشأن تصريحاته عن إعادة تطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة وعدم تطبيقها مما أحدث بلبلة لدى الرأي العام وأولياء الأمور.



وأوضح هشام الجاهل، أن تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أحدثت بلبلة لدى أولياء الأمور ولدى الرأي العام حيث أعلن أن الوزارة تدرس مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب بإمكانية إعادة السنة للطلاب الناجحين أو الراسبين فى أحد المواد بجميع المواد وليس مواد محددة بالثانوية العامة، تأكيدا لتكافؤ الفرص لتحسين درجاته في حال تعرضه لعائق خلال العام الدراسي أو رغبته في تحسين درجاته.



وأكمل عضو مجلس النواب، ان تصريحات الوزير بشأن إعادة تطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة بعد 28 سنة من إلغائه ثم تم إلغاء هذا النظام بعد ثلاث سنوات من تطبيقه بموجب المادة رقم 29 من القانون رقم 160 لسنة 1997 ويعود هذا النظام على الساحة الآن ولكن بشكل مختلف في التطبيق، وذلك بعد إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس إمكانية إعادة طالب الثانوية العامة، للسنة في كل المواد، وليس في مواد معينة لتحسين مجموعه، لإثارة الجدل وقتها بشأن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.



وأوضح أن الوزير أكتفى بالتصريحات الإعلامية دون أن يكون هناك تفعيل حقيقي من جانب الوزارة مما أصاب أولياء الأمور بحالة من البلبلة مشيرا الى ورود الكثير من الاستفسارات بأن تطبيق هذا النظام.



وطالب النائب/ هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بتنفيذ ما صرح به بشأن النظام الجديد للثانوية العامة وتوضيح الأمر أمام الراى العام تجنبا لاثارة الراى العام وتطبيق مبدأ الشفافية وتنفيذ ما وعد به.