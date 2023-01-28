عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قليل.. "التنسيقية" تعقد صالونا عن استراتيجيتها الجديدة وأهم إنجازات 2022

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا عن استراتيجيتها الجديدة في عام ٢٠٢٣ وأهم الإنجازات في عام ٢٠٢٢ ويناقش الصالون عدة محاور أبرزها كيف استطاعت التنسيقية أن تكون منصة الحوار الجامعة لكافة التيارات والأحزاب السياسية، والشباب السياسي، والاكاديميين والمهتمين بالعمل العام، بكل حيادية وشفافية حيث تتيح لهم طرح رؤاهم وأفكارهم بكل حرية، وذلك لإثراء الحياة السياسية وطرح قضايا الوطن ومشكلات وهموم المواطنين.

تدير الصالون النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية ويشارك في الصالون النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية والنائب عمرو يونس، أمين سر تكتل نواب التنسيقية ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية وصابرين حجازي، أمين سر التدريب والنائب محمد إسماعيل، أمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية والدكتورة شيماء عبدالإله أمين سر المنتديات والنائب بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية مسئول المنتدى الدولي و النائب محمد عزمى، مسئول لجنة التنظيم والنائب أحمد فتحي، مسئول نادى مدربي التنسيقية والنائب طارق الخولي، مسئول اللجنة الدبلوماسية والنائب علاء مصطفي، أمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ مسئول ملف التحول الرقمى والنائبة مارسيل سمير، مسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية والنائب رامي جلال، مسئول موقع مقالات التنسيقية والنائب محمود القط، مسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج والنائب محمود ترك، مسئول الرصد الميداني ومؤمن سيد مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات والمهندس طاهر أبوزيد عضو لجنة الدمج والتأهيل والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي.

328016266_3494928924162217_2810456284410836680_n
328016266_3494928924162217_2810456284410836680_n
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الأحزاب السياسية الحياة السياسية هموم المواطنين الأكاديميين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

ترشيحاتنا

أحمد موسى: رويترز أكدت تراجع الدولار 6 جنيهات في هذا التوقيت

بعد إطلاق النار في أريحا.. جيش الاحتلال يغلق المدينة ويبحث عن المنفذ

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة بكتيبة ثالثة

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

متحدث الحكومة: الأسعار تنخفض تدريجيًا.. والدولار متوفر للمستوردين|فيديو

لا يسبب التهابات رئوية| لجنة مكافحة كورونا: متحور جديد في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج|بمذاق لا يقاوم

اليوم العالمي لـ الجذام.. كيفية التشخيص و العلاج

الإسرائيليون لصوص.. فضيحة جديدة لجنود الاحتلال يكشفها مقطع فيديو| شاهد

مرض معدي أحدها .. هذه الحالات تعاني من التبول المتكرر

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ