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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة لا أخلاقية.. كوريا الشمالية تهاجم أمريكا بسبب إرسال دبابات إلى أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

انتقدت كوريا الشمالية لليوم الثاني على التوالي قرارا أمريكيا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا ووصفته بأنه "جريمة لا أخلاقية" تهدف إلى إطالة أمد وضع دولي غير مستقر.

قال كوون تشونج كيون مدير الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن مزاعم واشنطن بأن كوريا الشمالية قدمت أسلحة إلى روسيا هي "شائعة لا أساس لها" لتبرير مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية... بأي ثمن في تجاهل لقلق وانتقادات المجتمع الدولي.. هذه جريمة لا أخلاقية تهدف إلى إبقاء الوضع الدولي غير مستقر".

وأضاف أن المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا "غير مقبولة واستفزاز خطير لا يمكن السماح به أبدا".

كانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد ذكرت أمس أن كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ذات النفوذ القوي، نددت بتعهدات الولايات المتحدة بإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن واشنطن "تتجاوز الخط الأحمر" لكسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة.

كان البيت الأبيض قال في ديسمبر إن كوريا الشمالية زودت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بصواريخ لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.

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