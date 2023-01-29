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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مين هيحاسب على الطلبات.. الغندور يثير الجدل بشأن صفقة القندوسي

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور على قيد اللاعب الجزائري أحمد القندوسي في قائمة النادي الأهلي بدلا من الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

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وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" بعد قيد اللاعب الجزائري وأصبح السادس في قائمة الأهلي أصبح ميكيسوني لاعب حر وعلى الأهلي دفع عقده بالكامل يا ترى لصديقي العزيز كابتن شوبير مين هيحاسب علي الطلبات  يا تري هتجيب سيرة الموضوع ده ولا هتكتفي بالوردي".

خالد الغندور

وكان النادي الأهلي، أعلن أمس السبت، أعلن أمير توفيق، تعاقده، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بعد صراع مع نادي الزمالك حول ضم اللاعب.

 

أول تعليق من القندوسي:


قال أحمد قندوسي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي:" «سعيد بالانضمام إلى النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، والفريق المتوج بأكبر  عدد من البطولات على المستوى القاري، والمتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات خلال مشاركاته في كأس العالم للأندية، والذي يشارك للمرة الثامنة في مونديال الأندية الذي سيقام في المغرب"..

تابع:" سعيد بدعم 80 مليون أهلاوي داخل مصر بخلاف الجماهير الداعمة للنادي في كافة أنحاء العالم. أعلم تمامًا حجم وجماهيرية الأهلي، ولطالما تمنيت أن أمثل النادي وأحقق معه كافة أحلامي على الصعيد الكروي».

وأشار أنه  تلقى بالفعل عدة عروض من مصر ومن الخارج، ولكنه اختار اللعب للأهلي، لرغبته في تحقيق أحلامه وطموحاته سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.
 

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