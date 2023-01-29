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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلان الرسمي خلال ساعات

بعد ضياع صفقة «القندوسي».. شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ، عن مفاجأة كبري لجمهور الزمالك بعد ضياع صفقة أحمد القندوسي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن عبدالله السعيد ومعه مسئولو نادى بيراميدز اجتمعوا أمس مع نادي الزمالك.

وشدّد شوبير علي أن عبدالله السعيد يرغب في الانتقال لنادي الزمالك عن أي وقت سابق .

واختتم أحمد شوبير ، تصريحاته ، أن انتقال عبدالله السعيد لنادي الزمالك سيكون خلال ساعات قليلة.

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، توصله لاتفاق مع الأهلي، بشأن انتقال أحمد القندوسي للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

  • رسميًا.. أحمد القندوسي ينضم إلى الأهلي 

وكتب وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل الى اتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوسي إلى نادي الأهلي المصري”.

وأضافت الصفحة الرسمية للنادي الجزائري، “ تتقدم إدارة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق و تتمنى له التوفيق في مشواره الكروي”.

وكان القندوسي قريبا من الانتقال لصفوف الزمالك الغريم التقليدي للأهلي، إلا أن الصفقة لن تكتمل، لينتقل اللاعب إلى صفوف المارد الأحمر.

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