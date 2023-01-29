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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"إعداد القادة" يطلق أسبوعا لطلاب الجامعات الأهلية.. ومدير المعهد: نعمل على استغلال طاقات الشباب الإبداعية.. وخطة لتنمية المهارات

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

جامعة الجلالة ومعهد إعداد القادة ينظمان أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية

الدكتور كريم همام: نعمل علي استغلال الطاقات الإبداعية للطلاب بشكل ايجابي

مدير معهد إعداد القادة: خطية لتنمية قدرات شباب الجامعات

 


أطلق معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية الذي تنظمه جامعة الجلالة الأهلية بالتعاون مع المعهد، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

ويتضمن الأسبوع أنشطة مختلفة منها النشاط الرياضى ( كرة قدم خماسية - تنس طاولة - التنس الأرضى )، كما يضم النشاط الثقافى من خلال دورى المعلومات، والنشاط الإجتماعي من خلال (مسابقة الشطرنج - مسابقة الطالب المثالي  والطالبة المثالية)، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضا النشاط العلمي والتكنولوجي.

وصرح الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، عن سعادته لاستضافة الفاعلية، مؤكداً على حرصه لمد جسور التواصل بين الطلاب بعضها البعض، وتوسيع دائرة التعاون بين الجامعات بعضها البعض، وبين مؤسسات الوزارة لتبادل الأنشطة الطلابية وتبادل الثقافات المختلفة في الرؤى والأفكار، مما ينعكس على مستقبل أفضل للشباب.

وكشف  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة لصدي البلد، أن انطلاق هذا الأسبوع لإعداد قيادات طلابية بالجامعات الاهلية والتكنولوجية يدل علي اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل من الشباب قادر على تحقيق التنمية المستقبلية .

كما أكد مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، أن المعهد حرص علي تنوع  الأنشطة الطلابية التي يتضمنها الاسبوع لتساهم في صقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة فى مختلف الأنشطة.

كما نوه الدكتور كريم همام أن معهد إعداد القادة يحرص علي على توفير بيئة علمية ثقافية اجتماعية تتعامل مع الطالب كمحور أساسي تنمي لديه طاقات الإبداع والقيادة بشكل عملي وواقعي، يقوم من خلالها الطلاب بعرض خبراتهم وتجاربهم.

وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، أن معايير اختيار الطلاب المشاركين بالدورات التدريبية بالمعهد هى نفس معايير الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية بجامعاتهم والأسر الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع ونماذج المحاكاة.

وأوضح أن ذلك يتم عن طريق ترشيحات إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة، وقد أضفنا دورات تدريبية ومعسكرات لإعداد قيادات جيل المستقبل للطلاب المستجدين بالجامعات. 

وأشار كريم همام، إلى أن المعهد يعمل على  إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة وذلك من خلال المعسكرات والبرامج والدورات التدريبية  المتعددة المجالات حيث يكون الطلاب  المشاركون استطاعوا معايشة المستهدف منها.

ويستهدف هذا الاسبوع مشاركة ٧٠٠ طالب وطالبة من طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ويتضمن برنامج حفل الافتتاح والذي يتضمن عروض استعراضية وطابور عرض الجامعات المشاركة بحضور السادة رؤساء الجامعات الأهلية والتكنولوجية وكبار الضيوف.

كما يتضمن برنامج الاسبوع أنشطة مختلفة منها النشاط الرياضى ( كرة قدم خماسية - تنس طاولة - التنس الأرضى )، كما يضم النشاط الثقافى من خلال دورى المعلومات، والنشاط الإجتماعي من خلال (مسابقة الشطرنج - مسابقة الطالب المثالي  والطالبة المثالية)، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضا النشاط العلمي والتكنولوجي.

هذا ويلتقي الطلاب مع شخصية الأسبوع للتحاور معه وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة ساند، وكذلك يتضمن فعاليات الأسبوع مسرح المنوعات. 

التعليم العالي وزارة التعليم الجامعات الاهلية Jobs Education معهد اعداد القادة

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