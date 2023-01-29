عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر تتغزل في تامر حسني بعد انضمامها لفيلم تاج

صدى البلد

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها صوراً مع نجوم فيلم تاج عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “فيلم تاج . ربنا يوفقنا يا تيمو ويبقى فيلم ناجح زي كل افلامك.. تأليف تامر حسني واخراج سارة وفيق”.

txt

تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم تاج

من ناحية أخري يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائى، يوم 3 من شهر مارس المقبل، لطلاب جامعة عين شمس، وذلك بالمنطقة المخصصة لإقامة الحفلات داخل فاميلى بارك.

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات التى سبق وقدمها فى فيلمه الأخير بحبك.

الفنانة مى عمر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام الفنان تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض لاعبًا مغربيًا في الانتقالات الشتوية

اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

قرار عاجل من وزير التموين ضد المخابز بسبب صرف الخبز

ترشيحاتنا

السيسي يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

تدفق سياحي على سانت كاترين مع بدء إجازة نصف العام الدراسي

حريق بجوار مبنى المدينة الجامعية لطالبات جامعة الأزهر بمدينة نصر|صور

غدر بعمته وجوزها .. تفاصيل صادمة بحادث الإسكندرية

زي أمك.. محمد هنيدي يداعب ماجد الكدواني بهذه الصورة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب حظر السجائر الاليكترونية يثير الذعر على الفيسبوك

هات فلوس.. طفل يضرب والده وهجوم حاد على الأب| إيه القصة؟

سعر خيالي.. شاهد جاكت محمود العسيلي يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فين باقي البنطلون.. سمر يسري تتعرض لهجوم ناري بسبب إطلالتها الجريئة

فيديو

ماذا قالت نبيلة مكرم عن ابنها المتهم بقتل شابين في أمريكا؟ فيديوجراف

هل توفي اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بسبب زوجاته؟ | فيديوجراف

تراجع الدولار ومفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد| تفاصيل

موعد عودة سقوط الأمطار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ