تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم تاج

أعلن الفنان تامر حسني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن إنضمام الفنانة مي عمر لبطولة فيلمه الجديد تاج .

ونشر تامر حسني عبر صفحته صور تجمعه بالفناننة مي عمر ، وعلق قائلاً : “مبرووووووووك يا مي فيلم تاج”.

تامر حسني ومي عمر وفريق عمل فيلم تاج

تامر حسني ومي عمر

تامر حسني ومي عمر

تامر حسني ومي عمر

تامر حسني ومي عمر

ومن ناحية أخري يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائى، يوم 3 من شهر مارس المقبل، لطلاب جامعة عين شمس، وذلك بالمنطقة المخصصة لإقامة الحفلات داخل فاميلى بارك.



ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات التى سبق وقدمها فى فيلمه الأخير بحبك.



تامر حسني فى استاد الهوكي

وأحيا النجم تامر حسني مؤخرا حفلا غنائيا باستاد الهوكي بجانب المطرب أحمد شيبة لصالح إحدى الشركات الخاصة، وسط حضور عدد كبير من جمهوره، الذين توافدو علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.



حفل تامر حسني فى الشارقة

حرص الفنان تامر حسني، علي مشاركة، جمهوره، مقطع فيديو من حفله الأخير بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية، والتي حققت إقبالًا جماهيريا كبيرا.



ونشر "تامر" فيديو من تغطية الحفل عبر "إنستجرام" على نغمات أغنيته الشهيرة "ارجعلي" معلقًا: "تغطية حفلة الشارقة بدولة الإمارات".

عرضت فيلم مش أنا

وعلي جانت اخر عرضت منصة WATCH IT فيلم "مش أنا" الذي تدور حول الشاب حسن "تامر حسني" شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني مرضًا نفسيًا وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.



يشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم كل من الفنانة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.