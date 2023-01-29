فقرات بدنية متنوعة في مران الأهلي بالمغرب

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في فقرات فنية وتدريبية متنوعة ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان بالمغرب.

وأدى اللاعبون تدريبات خاصة بالكرة، وفقرات متنوعة للتدريب على الكرات العرضية وكذلك الضربات الثابتة.

وقاد أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة لمدة ٣٠ دقيقة مع بداية المران.

وشهدت حالة الطقس صباح اليوم الأحد هطول الأمطار الغزيرة على مدينة تطوان بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.