بالجينز والأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار في أحدث إطلالة على إنستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة شبابية مرتدية بادى اسود مكشوف البطن وبنطلون وسترة جينز قصيرة كشفت عن مفاتنها ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفها ووضعت ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

وتحرص اللبنانية لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أعمال لاميتا فرنجية

وشاركت اللبنانية لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

زواج لاميتا فرنجية

تزوجت لاميتا فرنجية عام 2015 من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، وأحدث خبر زواجها ضجة كبيرة في الوسط الإعلامي العربي وذلك بسبب عدم إعلانها عنه، إلا بعدها بعدة أشهر حيث بدأت تنشر صور خاصة من حفل الزفاف عبر

مواقع التواصل الإجتماعي.

ورزقت لاميتا وفريدي بأول طفل لهما وهو جاستن عام 2016، كما ووضعت طفلها الثاني فى 2020.

لاميتا فرنجية تدخل عالم الموضة

ودخلت لاميتا فرنجية عام 2016 عالم الموضة فقامت بتصميم ازياء و قدمت لاميتا مجموعتها في دبي.