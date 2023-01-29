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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الملك سلمان: تعاون مع منظمة السياحة العربية لتقديم برامج تدريبية

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

 

قال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023.


وأشار الدكتور أشرف حسين إلى أنه تم إنشاء مركزًا للتحول الرقمي بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور؛ بهدف تحليل البيانات الخاصة بالجامعة والبيانات ذات الصلة لاستخلاص المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، واستخراج التقارير الإحصائية لدعم العمليات الأكاديمية والإدارية، وذلك باستخدام نظم الذكاء الاصطناعي.

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وأضاف حسين لموقع صدى البلد أن الجامعة شاركت في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27 الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وشاركت الجامعة في مسابقة التحدي الأخضر للاستدامة Green Challenge من خلال التعاون مع شركةSchneider Electric  العالمية، وتقدم طلاب الجامعة بعدد من المشروعات البحثية التطبيقية التي تخدم محافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور أشرف حسين أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية لإثراء الخدمات الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض بمستشفيات جنوب سيناء التابعة للهيئة، ودعم الهيئة بالخبراء المُتميزين من أعضاء هيئة التدريس، كما وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع منظمة السياحة العربية؛ بهدف تقديم برامج تدريبية في مجال السياحة والضيافة وإدارة الفنادق والمنتجعات والفاعليات.

 

 

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